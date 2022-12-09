Чергова втрата спіткала футбольну Україну у війні з РФ, яка продовжує забирати людські життя.

Захищаючи рідну землю, загинув вихованець ДЮСШ Верес Андрій Каранюк. Полеглому Герою України 12 грудня виповнилося б 29 років, повідомляє Рівненська обласна асоціація футболу.

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Каранюк захищав кольори Вереса у ДЮФЛ України. Також виступав за низку команд Рівненського району – Сатурн, Будмаркет Маяк, Омелянець. Це вже другий вихованець рівненського клубу за останній час, який загинув на фронті. Раніше обірвалося життя Володимира Киричука, тіло якого внаслідок вибуху змогли ідентифікувати лише завдяки аналізу ДНК.

До слова, основна команда Вереса завершила першу частину УПЛ 2022/23 на 10-му місці турнірної таблиці. Підопічні Юрія Вірта набрали 17 очок, але програли 4 останні матчі 2022 року.

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