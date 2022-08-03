Лейрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання 20-річного українця.

Позиції Яремчука під загрозою – наставник Бенфіки в захваті від новачка з Шахтаря і конкурента українця

Кобилянський виховувався у структурі Шахтаря, але не отримав жодного шансу в першій команді. Влітку 2021-го він перебрався до турецького Газішехіра, проте й тут не вдалося дебютувати на дорослому рівні. Попереднім клубом хавбека був люксембурзький Тетус Петанж, за який він награв 14 матчів і оформив один асист.

Додамо, що Лейрія виступає у третьому дивізіоні Португалії, куди впала після провального минулого сезону.

Запорожці за Дунаєм: Коноплянка і втікачі з Мордору, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?