Хатайспор був головним претендентом на 28-річного центрального хавбека "біло-синіх", стверджує ТаТоТаке. Представники турецького клубу навіть зробили конкретну пропозицію киянам.

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Сторони вели перемовини, але втрутився форс-мажор. Місто Хатай, у якому базується клуб, дуже постраждало від землетрусу, який стався на південному сході Туреччини. Це і стало причиною зриву трансферу Андрієвського.

До слова, Олександр є гравцем резерву у команді Мірчі Луческу. Цього сезону взяв участь в 11 поєдинках, але результативними діями не відзначався. Його контракт з киянами розрахований до літа 2025 року.

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