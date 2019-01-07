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Вест Хем хоче купити Кандреву – у Ярмоленка може з'явитися ще один конкурент

17:49 360 Читать на русском
Вест Хем хоче купити Кандреву – у Ярмоленка може з'явитися ще один конкурент
Антоніо Кандрева / фото із соцмереж

Півзахисник міланського Інтера Антоніо Кандрева може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Вест Хем зацікавлений у трансфер 31-річного гравця збірної Італії Антоніо Кандреви, повідомляє Corriere dello Sport.

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За інформацією видання, лондонський клуб найближчим часом планує зробити Інтеру пропозицію щодо придбання гравця.

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Відзначимо, що Кандрева, який у цьому сезоні забив один гол в семи матчах Серії А, виступає на позиції правого вінгера. У Вест Хемі італієць буде прямим конкурентом Андрія Ярмоленка.

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