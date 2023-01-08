Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб не забуває підтримувати тих, хто постраждав від російських окупантів.

Один з ультрас Зорі, Андрій Коваленко, нещодавно був звільнений з російського полону. Фаната провідав наставник Кривбаса, екс-керманич Зорі, Юрій Вернидуб, про що Коваленко повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Екс-тренер Мілевського і Нойока – про війну в Україні: "Дуже сумно, але в мене в Росії контракт, а на решту – начхати"

"Тренер! Патріот! Воїн! Справжня людина! Дякую за те, що відвідав", – підписав світлину Коваленко.

Зауважимо, що Вернидуб після нападу Росії на Україну покинув молдавський Шериф та приєднався до лав ЗСУ, аби боронити рідну країну від ворога. Влітку Юрій Миколайович очолив Кривбас.

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією