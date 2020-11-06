Вернидуб зробив собі ім'я у луганській Зорі, яку він очолював протягом 10 років. Останнім місцем роботи 54-річного тренера був солігорський Шахтар, звідки він пішов в кінці серпня, мотивувавши своє рішення сімейними обставинами.

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Невдовзі Вернидуб може повернутися на тренерський місток. Як стало відомо "Футбол 24", Юрій Миколайович може очолити тираспольський Шериф, де посада головного тренера вакантна після відставки хорватського тренера Зорана Зекіча. Окрім Вернидуба, молдовани розглядають кандидатуру Леоніда Кучука, який колись вже працював із Шерифом.

Додамо, що наразі клуб впевнено очолює турнірну таблицю національного чемпіонату, здобувши 15 перемог у 16 матчах, український нападник Андрій Блізніченко з шістьма голами є другим бомбардиром команди. Однак Шериф не зміг пробитися у груповий етап єврокубків, поступившись у кваліфікації ЛЄ скромному Дандлоку.

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