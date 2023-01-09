"Інцидент з вилученням Волошина? Інциденту не було, просто клуб оштрафував (Назара вилучили за лайку на арбітра – прим.). Я запитав у судді, чому це сталось. Потім у Волошина, він мені чесно відповів. Скажу чесно, на всю зарплатню був покараний.

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Я дуже хотів би, щоб Волошин повернувся до Кривбасу на друге коло. Але він має своє керівництво. Як вони вирішать, так і буде. Наразі він може поїхати на збори з Динамо", – поділився Вернидуб в інтерв'ю ТаТоТаке.

До слова, Назар Волошин провів першу частину сезону в складі Кривбаса, зіграв 13 матчів в УПЛ та відзначився 4 голами.

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