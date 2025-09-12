Верес у рамках 5-го туру УПЛ 2025/26 переміг Кудрівку (2:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Верес здобув першу перемогу в чемпіонаті лишень тиждень тому. Виправданням став важкий календар, але рівняни за цей час серйозно просіли по таблиці. У домашці з Кудрівкою нічия влаштовувала тільки в крайньому разі – але й дебютанту УПЛ в таких матчах очки треба набирати за будь-яку ціну.

Верес міг підписати вихованця знаменитого німецького клубу – він все ж відмовився їхати до України

У першу годину зустрічі моментів виникало небагато. Обидві команди славляться прагматичністю, а рясна злива над "Авангардом" ще більше ускладнювала креативні дії. Втім, вона не завадила побачити гол вже на 7-й хвилині – це Бойко вивів Верес уперед, замкнувши подачу Помби з лівого флангу. 1:0!

Кудрівка могла відігратись миттєво. Морозко прибіг на правий край штрафного, прийняв відскок від подачі й потужно зарядив у ближній кут. М'яч поцілив у зовнішній бік сітки!

Наступного моменту довелося чекати цілих 20 хвилин. Його провели рівняни – Помба на лівому фланзі обіграв Гусєва та виконав простріл, який метрів з восьми замкнув Ндукве. Деніс запустив сферу по горобцях. Інших гострих епізодів у першому таймі не виникало, тож диктору на стадіоні довелося попрацювати. Він заводив публіку патріотичними гаслами та "Червоною рутою"

Василь Баранов спробував перегорнути гру замінами у роздягальні. Замість Мельничука й Думанюка з'явились досвідченіші Козак і Нагнойний, однак старт другого тайму виявився невдалим. Вже за чотири хвилини Шарай пробивав з меж карного майданчика після пасу Ндукве (зависоко), а на 52-й хвилині Верес подвоїв свою перевагу.

Шарай виконав подачу з правого флангу, Яшков вибив її на Сміяна, а той гарматним пострілом з дистанції зарядив у ближню дев'ятку – 2:0!

Здавалося б, матч закрито, однак Ндукве вирішив відродити інтригу. Всього через чотири хвилини Деніс отримав пряму червону, грубо відреагувавши на поштовх Лосенка – він просто вдарив Івана в литку.

Кудрівка могла скоротити відставання в рахунку на 71-й хвилині внаслідок подачі з лівого флангу. Рогозинський скидував її на лінію воротарського під удар Сердюку – той пробив у протихід Гороху, але гол не зарахували. Офсайд.

Після цього гості провели ще дві небезпечних подачі, які замикали Козак і Гусєв. В обох випадках м'яч пройшов повз ворота. Найкращий же момент мав Сторчоус, який пробивав боковими ножицями після скидки Коркіша – попри близьку дистанцію удару, Горох виконав шикарний сейв!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Вереса з рахунком 2:0. Рівняни виграли у другому матчі поспіль. Кудрівка ж зазнала другої поразки в еліті.

Олександрія здобула першу перемогу в сезоні, розгромивши ЛНЗ – Цара оформив дубль