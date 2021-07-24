Верес в рамках 1-го туру УПЛ 2021/22 зустрінеться з Колосом. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Луцьку ніяк не вдається повернути Волинь в еліту українського футболу, але без матчів VBet-ліги в цьому році місто не обійдеться. Замість "хрестоносців" на стадіоні Авангард виступатиме Верес, який впевнено виграв Першу лігу в минулому сезоні. Востаннє проти команд УПЛ рівняни грали в березні, в кубковій зустрічі проти Зорі – луганці здобули вольову перемогу з присмаком скандалу, а "господарі" отримали симпатії вболівальників за хороший футбол.

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Втім, то був Кубок, де необхідно налаштуватись всього на один поєдинок, а тепер Вересу необхідно звикати до умов повноцінного чемпіонату з 15 сильними суперниками. Під новий сезон клуб провів невеличке посилення складу – в команду прийшли брати Пасічі, Кльоц, Кичак, Сергій Шестаков та молдовський вінгер Гечев. При цьому рівняни зберегли усіх героїв попереднього сезону – колектив покинув лишень Дмитро Поворознюк, який роздумує над завершенням кар'єри футболіста.

На зборах підопічні Юрія Вірта провели 7 спарингів, поступившись Руху (0:1), Львову (1:2), Агробізнесу (0:1) і Десні (0:2), перегравши ЛНЗ (2:1) та Карпати (2:1) й розписавши нічию з Волинню (0:0). Дві звитяги були здобуті вже на другому зборі. З тактичних "родзинок" можна відзначити спробу зіграти з Агробізнесом у схемі 3-5-2 – Пасічі виконували у ній роль латералів. Базовою ж схемою залишилась 4-4-2.

Очевидно, що для Вереса головним завданням у поточному сезоні є збереження прописки в еліті. У Колоса ж цілі набагато вищі – ковалівці круто провели минулорічну єврокампанію, ледь не пробившись у плей-офф кваліфікації Ліги Європи, а в цьому році команда налаштована пробитись якомога далі по Лізі конференцій. "Хлібороби" стартують у новому турнірі вже за два тижні, тож зараз підопічним Руслана Костишина необхідно швидко набирати форму. Матч проти рівнян виглядає ідеальним варіантом для обкатки колективу перед єврокубками.

В кадровому плані Колос не зробив шаленого прориву, банально закривши діри у складі. Вони виникли після відходу Антюха, Смирного, Оріховського та Кравченка – замість них клуб підписав Сітчінаву, Нурієва та Саківа, а також орендував з Ростова центрбека Павловця. Крім того, ковалівці оформили трансфер бразильського вінгера Дієго Сантоса й подовжили оренду Чурка. Словом, у справі комплектації команда не зробила відчутного кроку вперед, але й регресу не сталося.

За час підготовки до чемпіонату підопічні Руслана Костишина провели аж 8 спарингів, причому 7 з них припали на другий збір. Перші три контрольних матчі ковалівці програли із сумарним рахунком 0:5 (кривдниками стали Інгулець, Лівий берег та Рубікон), однак далі команда почала набирати – Колос переграв Олександрію (2:0), Краматорськ (1:0) та Львів (2:1), розписавши нічию з СК Дніпро-1 (0:0) та поступившись Поділлю (2:3).

Кадрова ситуація

Дискваліфікованих у складі обох колективів немає. Лазарет Вереса порожній, а от Колосу не зможе допомогти Морозко – Євген відновлюється після пошкодження бічної зв'язки правого коліна. Всі інші футболісти здорові.

Орієнтовні склади на матч Верес – Колос

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Г. Пасіч, Полюлях, Кучеров, Є. Пасіч – Гегедош, Шестаков

Колос: Волинець – Золотов, Новак, Петров, Чорноморець – Мілько, Богданов – Ільїн, Костишин, Чурко – Сітчінава

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Вересу сьогодні буде важко. Навіть на зборах було помітно, що рівень УПЛ команда поки не витягує – рівняни програли усім представникам еліти, забивши їм всього один гол. Ковалівці ж плавно готували вихід на пік форми під єврокубки, які стартують зовсім скоро.

Втім, у Юрія Вірта зібрана доволі хороша команда, яка посилена виконавцями зі значним досвідом виступів в УПЛ. При цьому варто не забувати про фактор домашнього поєдинку – як правило, новачки за підтримки власних вболівальників дебютують дуже яскраво. Рівняни гратимуть на емоційному піднесенні, тож можна ризикнути, поставивши на бойову нічию.

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