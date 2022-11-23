Словенець виступав за "біло-синіх" з літа 2018 року, але війна змусила його змінювати прописку – спочатку оренда у варшавській Легії, а потім остаточний переїзд в Грецію.

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"Я був емоційно прив'язаний до Динамо… Іти звідти було важко. Хлопці зараз завжди у роз'їздах. Грають у Польщі, коли можуть, то в Україні. Багато тривог, часто доводиться сидіти в укритті, навіть дві гри зупиняли. Чую це від свого колишнього одноклубника Кендзьори", – розповів Вербіч у коментарі 24ur.

Нагадаємо, у заявці Динамо на нинішній сезон УПЛ є 4 легіонери – поляк Кендзьора, сенегалець Діалло, нідерландець Лонвейк і ямаєць Перріс.

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