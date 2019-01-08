Венгер може очолити збірну Катару та готувати її до домашнього ЧС-2022

Екс-наставник Арсенала Арсен Венгер може стати головним тренером збірної Катару.

Катарська футбольна асоціація хоче запросити іменитого тренера для підготовки збірної до домашнього Мундіалю в 2022 році та пропонує високу зарплату.

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За інформацією France Football, головним тренером азійської команди може стати колишній наставник Монако та Арсенала Арсен Венгер.

Раніше претендентом на посаду був екс-тренер Монако Леонарду Жардім, але португалець відправився в Китай, а отже, саме француз є головним фаворитом.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 відбудеться з 21 листопада по 18 грудня через клімат в Катарі. Дати проведення вже викликали незадоволення у європейських асоціацій.

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