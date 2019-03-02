Василь Кравець подорожчав у п'ять разів після переходу в Леганес

Захисник Леганеса Василь Кравець солідно додав у ціні після відходу з Луго.

Авторитетний портал Transfermarkt, який займається фінансовою оцінкою футболістів, оновив інформацію вартості гравців, що виступають у Ла Лізі.

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Оборонець Леганеса Василь Кравець подорожчав у п'ять разів, в порявнянні з минулим оновленням цін на порталі, і тепер коштує 2,5 млн євро. Ймовірно, такий стрибок у ціні обумовлений переходом Василя із Луго в Леганес.

До слова, трансферна вартість одноклубника Кравця Андрія Луніна не змінилася (5 млн євро).

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