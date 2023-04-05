У голкіпера Сергія Літовченка виявили рак, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram Микита Черних.

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На 35-річного футболіста чекає курс хіміотерапії. Зазначається, що Сергію потрібна фінансова допомога.

Нагадаємо, Літовченко – вихованець харківського футболу. За свою кар'єру в Україні встиг пограти за місцевий Арсенал, Волинь, Нафтовик, Геліос, Олімпік, Чорноморець та Львів. Виступав також за грузинські Зугдіді та Динамо Тбілісі, азербайджанський Кяпаз, казахські Акжайик та Мактаарал. З січня 2023-го голкіпер перебуває без клубу.

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