УЄФА відхилила протест Славії щодо суддівства у матчах з Динамо

В УЄФА ухвалили рішення відхилити протест, який Славія подала через суддівство у матчах проти Динамо.

Дисциплінарний комітет УЄФА відхилив протест празького клубу, який той подав через неякісну, на думку представників клубу, роботу арбітрів під час матчів 3-го кваліфакаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо, повідомляє iSport.cz.

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За словами видання, у Славії вважають, що голи Вербіча на виїзді та Бєсєдіна у Києві були зараховані помилково, а незарахований гол Тецла у ворота Динамо в київському поєдинку був забитий за правилами.

Окрім цього, після матчу з Динамо голова правління Славії Ярослав Тврдик звинуватив Григорія Суркіса, який займає посаду віце-президента УЄФА, в тому, що він повпливав на суддівство і йому варто піти у відставку.

Пізніше Футбольна асоціація Чеської Республіки опублікувала офіційне звернення щодо висловлювань Тврдика, в якому зазначила, що подібні заяви неспортивні та виходять далеко за межі дозволеного.

Вчора, 17 серпня, дисциплінарний комітет УЄФА відхилив протест Славії щодо арбітражу у матчах проти Динамо, про це розповів сам Тврдик.

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