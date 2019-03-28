УЄФА покарав Шахтар частковим закриттям трибун стадіону через расистську поведінку вболівальників

"Гірники" отримали покарання від Дисциплінарного комітету УЄФА через поведінку своїх уболівальників під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

УЄФА вирішив закрити частину трибун під час наступного єврокубкового матчу на домашній арені "гірників" .Зокрема, мова йде про закриття 13-й сектора північної трибуни через расистські вигуки, повідомляє прес-служба союзу.

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Окрім цього, донеччани будуть змушені заплатити 10 тисяч євро штрафу через використання під час матчу файєрів та повісити на трибунах стадіону банер із написом #EqualGame і логотипом УЄФА.

Нагадаємо, Шахтар поступився Айнтрахту Ф у двоматчевому протистоянні та вибув з розіграшу Ліги Європи.

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