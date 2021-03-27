Фанати на фіналі ЛЧ у Києві / AFP

УЄФА готується допустити фанатів на трибуни у вирішальному матчі ЛЧ цьогоріч, повідомляє Daily Mail.

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Організатори планують дозволити перегляд фіналу наживо не менше 9 тисячам глядачів. Квитки на поєдинок будуть пропорційно розділені між фіналістами. Остаточне рішення щодо присутності вболівальників на трибунах ухвалюватиме місцева влада, проте в УЄФА з оптимізмом оцінюють ситуацію.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня на стадіоні Ататюрк у Стамбулі. Залежно від епідеміологічної ситуації 75-тисячна арена заповниться на 30-50 %.

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