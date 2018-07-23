Усик: Після перемоги над Гассієвим просив співорганізатора турніру кричати "Динамо, Динамо"

Олександр Усик, який днями став абсолютним чемпіоном світу, розповів, як радів перемозі над Муратом Гассієвим скандуваннями на підтримку Динамо.

"Присвячую перемогу батькові, якого вже немає, і людям, які сприяють моїм титулам. Які відчуття? Ніякі, по суті, не спав після бою.

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Кубок Мохаммеда Алі не брали з собою, він в багажі міг загубитися, а в якості ручної поклажі його б не дозволили пронести, занадто великий. У нас вдома зараз ремонт, дружина вже спланувала місця під кубок і пояси.

Був приємно здивований великій кількості українців на поєдинку, також мене підтримували місцеві жителі.

Перемога Динамо в Суперкубку? Після бою мені повідомили результат, я ходив і просив Зауерланда (співорганізатора турніру World Boxing Super Series – прим. Футбол 24) кричати разом зі мною "Динамо, Динамо", – цитує Усика Tribuna.

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