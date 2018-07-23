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Усик: Після перемоги над Гассієвим просив співорганізатора турніру кричати "Динамо, Динамо"

22:15 259 Читать на русском
Усик: Після перемоги над Гассієвим просив співорганізатора турніру кричати "Динамо, Динамо"
Олександр Усик / фото із соцмереж

Олександр Усик, який днями став абсолютним чемпіоном світу, розповів, як радів перемозі над Муратом Гассієвим скандуваннями на підтримку Динамо.

"Присвячую перемогу батькові, якого вже немає, і людям, які сприяють моїм титулам. Які відчуття? Ніякі, по суті, не спав після бою.

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Кубок Мохаммеда Алі не брали з собою, він в багажі міг загубитися, а в якості ручної поклажі його б не дозволили пронести, занадто великий. У нас вдома зараз ремонт, дружина вже спланувала місця під кубок і пояси.

Був приємно здивований великій кількості українців на поєдинку, також мене підтримували місцеві жителі.

Перемога Динамо в Суперкубку? Після бою мені повідомили результат, я ходив і просив Зауерланда (співорганізатора турніру World Boxing Super Series – прим. Футбол 24) кричати разом зі мною "Динамо, Динамо", – цитує Усика Tribuna.

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Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

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Матч завершено
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