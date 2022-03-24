"Вернидуб, Алієв, Богданов – просто красені! Я добре спілкуюсь із сином Вернидуба. І ось він каже: "Тато їде додому і захищатиме Україну". У мене аж мурашки пішли по шкірі від того, як люди люблять нашу країну. На жаль, деякі шукають можливості, щоб виїхати звідси, а людина з хорошим контрактом, ще недавно обігрував Реал, все кидає і їде захищати свою Батьківщину. До таких людей я відчуваю величезну повагу.

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Я знаю, що дуже багато представників нашої великої футбольної сім'ї, серед яких і співробітники УАФ, і арбітри, і футболісти з представниками клубів, шкіл вступили до лав тероборони та займаються волонтерством. Також я хочу відзначити працівників УПЛ: один з яких з першого дня війни вирушив на передову та захищає нашу країну, ще один нещодавно вступив до лав ЗСУ. Наша бухгалтер активно допомагає місцевій теробороні. Багато хто волонтерить.

Але однозначно ми робимо все для нашої перемоги! Для перемоги України! Окремо я хотів би вшанувати пам'ять Героїв, які віддали життя за нашу перемогу! За нашу волю! На жаль, і у футбольній сім'ї вже є втрати. Українська Прем'єр-Ліга планує надати матеріальну підтримку їхнім сім'ям. Вічна пам'ять! Слава Україні! Героям слава!" – резюмував Дикий у коментарі FanDay.

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