Ультрас Райо Вальєкано атакували президента клубу, який підтримав Зозулю після скандального інциденту

Мартін Преса також постраждав від неадекватних фанів

Президент Райо Вальєкано Мартін Преса став жертвою фанатського угрупування "буканерос", яке продовжує цькувати форварда Альбасете Романа Зозулю.

Група приблизно з 30-ти осіб оточила автомобіль функціонера, серйозно пошкодивши транспорний засіб копняками, інформує Marca. Крім цього, вони скандували образливі кричалки на адресу невеличкої делегації Райо Вальєкано.

Вальверде перед Ель Класіко відреагував на цькування Зозулі

Віце-президент клубу Хосе Марія Сарда висловив своє обурення діями ультрас у програмі El Partidazo на радіо Cope: "Ще на стадіоні вони вигукували "Мартін Преса – сучий син". Не можна дозволяти схожого свавілля. Ми ледь покинули автомобіль".

Після атаки фанів Преса відправився у поліцейський відділок, щоб повідомити про агресивні дії "буканерос".

Нагадаємо, що матч Райо – Альбасете було зупинено через образливі вигуки уболівальників на адресу Романа Зозулі. Ла Ліга стала на захист українця і схвалила рішення не догравати поєдинок. Зозуля отримав підтримку від партнерів по команді, свого агента Володимира Кузьменка і президента УАФ Андрія Павелка. Мартін Преса розповів, що обійняв нашого форварда після скандального інциденту. Схоже, саме за це йому і дісталось від власних ультрас.

"Мовчазний пасажир Зозуля – жертва пропаганди": іспанські ЗМІ виправдовують українця, але є смішний "компромат"