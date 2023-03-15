У Хмельницькому попрощалися з Олександром Коротуном, який зник безвісти ще наприкінці 2022 року. Пізніше стало відомо, що він загинув.

У боях біля Соледару обірвалося життя футбольного тренера Олександра Коротуна, який до повномасштабного вторгнення Росії працював з командою Поділля U-12. Про смерть тренера повідомили на сторінці хмельницького клубу в Instagram.

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Сьогодні, 15 березня, загиблого Героя України поховали. Понад два місяці тренер вважався зниклим безвісти – востаннє виходив на зв'язок ще 25 грудня. Під час церемонії прощання полеглого Героя відвезли на стадіон Поділля, після чого поховали на Алеї слави у Хмельницькому.

Олександру Коротуну було лише 35 років. У нього залишилися дружина і двоє маленьких синів (молодшому – лише рік).

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