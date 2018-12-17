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Український тренер очолив єреванський Локомотив

10:06 1103 Читать на русском
Український тренер очолив єреванський Локомотив
Анатолій Пісковець / Фото з соцмереж

Український фахівець Анатолій Пісковець працевлаштувався у чемпіонаті Вірменії.

Анатолій Пісковець став головним тренером єреванського Локомотива, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Пісковець раніше очолював такі українські клуби, як київський ЦСКА, Кривбас і луцьку Волинь.

Останнім клубом українського фахівця була грузинська Гагра.

Локомотив виступає в другому чемпіонаті Вірменії.

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Теги
Світ Анатолій Пісковець Анатолій Пісковець Локомотив Єреван
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