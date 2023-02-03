Окремі поєдинки чемпіонату Саудівської Аравії відтепер можна буде подивитися в Україні.

Перехід Кріштіану Роналду в Аль-Наср значно підвищив інтерес до аравійського футболу. Португалець вже встиг зіграти за свою нову команду два матчі, але голів не забивав. Можливо, свідками цієї події зможуть стати українські уболівальники.

Суперінсайд про Роналду, спроба "віджати" Фенер і дружба з чемпіоном світу: міфи та факти про вплив Ердогана на футбол

Медіа-сервіс MEGOGO ексклюзивно покаже матчі Аль-Насра на території України. Перший поєдинок відбудеться вже сьогодні. Команда Кріштіану Роналду зіграє проти Аль-Фатеха. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

До слова, зараз Аль-Наср посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, однак має всі шанси стати лідером, адже зіграв на 2 матчі менше, ніж Аль-Шабаб, від якого відстає лише на одне очко.

Мессі та Роналду спровокували шаховий бум – Мудрик потрапив у епіцентр футбольних "гросмейстерів"