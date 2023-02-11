Український легіонер офіційно покинув європейський клуб
08:29 - Читать на русском
Голкіпер Загори Ігор Литовка оголосив, що покидає хорватську команду.
"Усе колись добігає свого кінця. Друзі, настав час кожному йти своїм шляхом.
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Хочу подякувати команді, президенту, і, звичайно, фанам. Бажаю вам виграти трофей! Побачимося на футбольних полях", – написав Литовка на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, 34-річний воротар виступав за хорватський клуб з серпня 2022-го. Де продовжить кар'єру українець, наразі невідомо.
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