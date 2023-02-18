Ще один наш співвітчизник продовжить виступи за кордоном.

Український нападник Іван Демиденко підписав контракт із командою Астерас, повідомляє офіційний сай грецького клубу.

"Інший вимір футболу": Худжамов відвідав базу Реала на запрошення Луніна

Терміни та умови угоди не повідомляються. За представника Тріполі наш співвітчизник виступатиме під номером 54.

Нагадаємо, Демиденко – вихованець Динамо. Виступав за юнацькі команди Олімпіка та СК Дніпро-1. Останнім його клубом була литовська Мінія.

До слова, агентом Івана є скандальновідомий Олександр Панков.

"Циганков змусив трибуни підстрибнути, стадіон був у сльозах": преса Барселони приємно шокована українцем