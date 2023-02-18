Український форвард офіційно перейшов у грецьку Суперлігу
15:54 - Читать на русском
Ще один наш співвітчизник продовжить виступи за кордоном.
Український нападник Іван Демиденко підписав контракт із командою Астерас, повідомляє офіційний сай грецького клубу.
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Терміни та умови угоди не повідомляються. За представника Тріполі наш співвітчизник виступатиме під номером 54.
Нагадаємо, Демиденко – вихованець Динамо. Виступав за юнацькі команди Олімпіка та СК Дніпро-1. Останнім його клубом була литовська Мінія.
До слова, агентом Івана є скандальновідомий Олександр Панков.
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