Українські команди провели найгірший єврокубковий сезон за кількістю розгромних поразок

Сезон 2018/19 увійде в історію українського футболу зі знаком "мінус".

У поточному єврокубковому сезоні українські клуби зазнали сім поразок з різницею від 3-х мячів. Три поразки у Шахтаря та по два розгроми в пасиві Ворскли і Динамо.

Динамо – Челсі: кияни зазнали найбільшої поразки в єврокубках у своїй історії

Це найгірший результат за всю історію за кількістю розгромних поразок під час одного євросезону, повідомляє Команда 1.

Нагадаємо, Ворскла покинула Лігу Європу після групового етапу, Шахтар – на стадії 1/16 фіналу, Динамо – 1/8 фіналу.

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