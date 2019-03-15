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Українські команди провели найгірший єврокубковий сезон за кількістю розгромних поразок

01:00 138 Читать на русском
Українські команди провели найгірший єврокубковий сезон за кількістю розгромних поразок
Українські команди провели найгірший єврокубковий сезон / Фото ФК Шахтар

Сезон 2018/19 увійде в історію українського футболу зі знаком "мінус".

У поточному єврокубковому сезоні українські клуби зазнали сім поразок з різницею від 3-х мячів. Три поразки у Шахтаря та по два розгроми в пасиві Ворскли і Динамо.

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Це найгірший результат за всю історію за кількістю розгромних поразок під час одного євросезону, повідомляє Команда 1.

Нагадаємо, Ворскла покинула Лігу Європу після групового етапу, Шахтар – на стадії 1/16 фіналу, Динамо – 1/8 фіналу.

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Теги
Ворскла Ворскла Ліга Європи Рекорди Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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