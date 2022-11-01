Український слід буде у ще одному єврокубовому матчі посеред тижня.

Бригада 45-річного Сергія Бойка отримала призначення на матч Ліги Європи між Олімпіакосом і Нантом, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Помічники на лініях – Валентин Куцев та Володимир Володін, резервний арбітр Анатолій Абдула. За VAR відповідатимуть поляки Пйотр Ласік і Павел Пскіт. Для Бойка це буде четвертий матч єврокубків у нинішньому сезоні.

Поєдинок Олімпіакос – Нант відбудеться у четвер, початок о 19:45. Греки вже втратили будь-які шанси на євровесну, а французам потрібна перемога і надія на поразку Карабаха у матчі з Фрайбургом.

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