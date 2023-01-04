Наставник Пномпень Краун Олег Старинський визнаний найкращим тренером минулого сезону в чемпіонаті Камбоджі.

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Нагадаємо, 37-річний фахівець вдруге поспіль привів свою команду до чемпіонства. Експертів вразили лідерські якості українця, який зумів ліквідувати відставання у 18 пунктів від Вісакхи. Команди на фініші набрали однакову кількість очок (52), але завдяки кращим результатам в очних поєдинках золоті медалі дістались саме команді українця.

До слова, в активі Пномпень Краун і Суперкубок Камбоджі-2022.

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