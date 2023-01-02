Пюнік на своєму офіційному сайті повідомив про відхід одразу 5 гравців, серед яких і Роберт Гегедош.

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Також з команди пішли Борис Варга, Неманья Младеновіч, Мар'ян Радескі та Алєксандр Карапетян. Додамо, що Пюнік є 15-разовим чемпіоном Вірменії, а також 8-кратним володарем Кубка Вірменії і 9-разовим переможцем Суперкубка Вірменії.

За свою кар'єру Гегедош встиг пограти за цілу низку українських клубів (Говерла, Поляна, Ужгород, Минай, Металіст 1925, Верес та Перемога Дніпро), а за кордоном – у словацьких Славой Сечовце та СК Сакуров і польському Горніку.

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