Україна U-21 здолала збірну Греції у спарингу завдяки голам гравців Динамо

Підопічні Руслана Ротаня спробували реабілітуватись за прикру поразку від Румунії (0:3) у матчі відбору до Євро-2021 U-21.

Товариський матч

Греція (U-21) – Україна (U-21) – 0:2

Голи: Шапаренко (53), Русин (58)

Маркевич звинуватив Динамо у неповазі до збірних України

Греки на правах господаря заволоділи ініціативою, але "синьо-жовті" швидко перехопили гру у суперника. Перший тайм завершився домінуванням збірної України.

Головний "екшн" припав на початок другої половини гри. Спочатку потужним ударом відкрив рахунок Шапаренко. Потім форвард Зорі Назарій Русин, права на якого належать Динамо, добив Грецію другим голом.

Україна (U-21): Нещерет (Кучерук, 46), Конопля, Попов, Бондар, Лебеденко, Алібеков (Криськів, 66), Чеберко (Назаренко, 59), Шапаренко, Лєднєв (Цітаішвілі, 59), Топалов (Смирний, 46), Русин (Кожушко, 74).

Румунія розгромила Україну у відборі до Євро-2021 U-21: повне ігрове фіаско, "двійка" Ротаню та непомітність лідерів