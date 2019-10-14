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Україна U-21 здолала збірну Греції у спарингу завдяки голам гравців Динамо

19:12 151 Читать на русском
Україна U-21 здолала збірну Греції у спарингу завдяки голам гравців Динамо
Руслан Ротань / Фото УАФ

Підопічні Руслана Ротаня спробували реабілітуватись за прикру поразку від Румунії (0:3) у матчі відбору до Євро-2021 U-21.

Товариський матч

Греція (U-21) – Україна (U-21) – 0:2

Голи: Шапаренко (53), Русин (58)

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Греки на правах господаря заволоділи ініціативою, але "синьо-жовті" швидко перехопили гру у суперника. Перший тайм завершився домінуванням збірної України.

Головний "екшн" припав на початок другої половини гри. Спочатку потужним ударом відкрив рахунок Шапаренко. Потім форвард Зорі Назарій Русин, права на якого належать Динамо, добив Грецію другим голом.

Україна (U-21): Нещерет (Кучерук, 46), Конопля, Попов, Бондар, Лебеденко, Алібеков (Криськів, 66), Чеберко (Назаренко, 59), Шапаренко, Лєднєв (Цітаішвілі, 59), Топалов (Смирний, 46), Русин (Кожушко, 74).

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