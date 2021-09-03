Україна прийматиме Францію в рамках 5-го туру кваліфікації на ЧС-2022. Де дивитися матч Україна – Франція онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч відбору до ЧС-2022 Україна – Франція відбудеться у Києві 4 вересня. Початок – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Зустріч у прямому етері традиційно покаже телеканал "Україна". В інтернеті переглянути матч можна на платформі oll.tv (за наявності відповідної підписки).

Пряма трансляція поєдинку також відбудеться на телеканалі "Футбол 1" (початок – о 21:35), де о 20:30 стартує передматчева студія "Головна команда".

Збірна України спробує здобути першу перемогу у кваліфікації на катарський Мундіаль. У перших чотирьох турах "синьо-жовті" грали виключно внічию. Новий тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим невдало дебютував проти Казахстану. Виїзний поєдинок з французами у березні також завершився мировою.

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