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Україна – Сербія: Коноплянка став найкращим гравцем матчу за версією InStat

10:19 1116 Читать на русском
Україна – Сербія: Коноплянка став найкращим гравцем матчу за версією InStat
Євген Коноплянка

Статистичний портал InStat виставив оцінки гравцям збірної України за гру проти Сербії у третьому турі кваліфікації до Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

Вінгер збірної України Євген Коноплянка отримав найвищий бал серед гравців поєдинку проти Сербії – 410 очок. Другим став Віктор Циганков – 385 балів, а третім Руслан Маліновський – 384 пункти, повідомляє Tribuna.com.

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Зауважимо, що і Євген Коноплянка і Віктор Циганков відзначились дублем у воротах Сербії у матчі третього туру кваліфікації до Євро-2020.

Нагадаємо, збірна України обіграла Сербію та закріпилась на першому місці групи В кваліфікації до Євро-2020. Підопічні Шевченка мають в активі 7 очок.

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Україна – Сербія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020 – як це було
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Теги
Україна - Сербія Україна Україна Збірна України Євген Коноплянка Євген Коноплянка Євро-2020
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