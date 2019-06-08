Україна – Сербія: Коноплянка став найкращим гравцем матчу за версією InStat

Статистичний портал InStat виставив оцінки гравцям збірної України за гру проти Сербії у третьому турі кваліфікації до Євро-2020.

Вінгер збірної України Євген Коноплянка отримав найвищий бал серед гравців поєдинку проти Сербії – 410 очок. Другим став Віктор Циганков – 385 балів, а третім Руслан Маліновський – 384 пункти, повідомляє Tribuna.com.

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Зауважимо, що і Євген Коноплянка і Віктор Циганков відзначились дублем у воротах Сербії у матчі третього туру кваліфікації до Євро-2020.

Нагадаємо, збірна України обіграла Сербію та закріпилась на першому місці групи В кваліфікації до Євро-2020. Підопічні Шевченка мають в активі 7 очок.

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