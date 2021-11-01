Вболівальники збірної України зможуть наживо переглянути спаринг з Болгарією – для цього необхідно виконати кілька вимог.

Вболівальники вже можуть придбати перепустки на матч Україна – Болгарія, повідомляє офіційний сайт УАФ. Квитки можна придбати виключно онлайн на сайті ticketsbox.com. Вартість квитків становить від 200 до 800 грн.

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Вхід на стадіон Чорноморець здійснюватиметься за обов’язкової наявності квитка, документа, що посвідчує особу, та одного з наступних документів:

- документа, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації;

- негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведеного не більш як за 72 години до часу проведення заходу;

- негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу.

Перелічені вище обмеження не стосуються осіб до 18-ти років. У випадку відвідування заходу особами до 18-ти років необхідно мати квиток та документ, що підтверджує вік.

Нагадаємо, матч проти Болгарії відбудеться 11 листопада в Одесі, початок о 19:30. Через 5 днів після спарингу з болгарами на "синьо-жовтих" чекає завершальний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини. Саме за підсумками цієї зустрічі, 16 листопада, вирішиться подальша доля головної команди країни у кваліфікації Мундіалю.

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