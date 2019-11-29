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УАФ анонсувала відкриття нового стадіону ДЮСШ Юність, яка виховала Ярмоленка

20:17 121 Читать на русском
УАФ анонсувала відкриття нового стадіону ДЮСШ Юність, яка виховала Ярмоленка
Андрій Павелко / УАФ

Незабаром у Чернігові на базі ДЮСШ Юність відбудеться офіційне відкриття реконструйованого стадіону.

"Наразі йде підготовка до офіційного відкриття сучасного багатофункціонального спорткомплексу в Чернігові. Об’єкт уже отримав сертифікат про введення в експлуатацію", – зазначив президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко.

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Додається, що арена практично завершена, і тепер це – один із найкращих комплексів в Україні, з футбольним полем зі штучним покриттям, майданчиком для міні-футболу, зоною легкої атлетики, роздягальнями, душовими, кімнатами для арбітрів і трибунами на три тисячі місць.

Уже зараз тут можуть займатися вихованці школи Юність, а навесні, після офіційного відкриття, відбуватимуться поєдинки регіональних та всеукраїнських змагань. Додамо, що саме в ДЮСШ Юність робив свої перші футбольні кроки зірка збірної України Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, що Українська асоціація футбола ініціювала унікальну програму з відродження футбольної інфраструктури. Зокрема, із 2015-го по 2018 рік у країні було побудовано більш ніж 1 200 об’єктів, з яких 50 – повнорозмірні футбольні поля зі штучним покриттям. Загалом, починаючи з 2015 року і до кінця поточного року кількість введених в експлуатацію футбольних майданчиків досягне близько 2 тисяч.

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Теги
УАФ Андрій Павелко футбольні стадіони Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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