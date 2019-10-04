toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЄВРОПИ

Шевченко не отримував конкретних пропозицій від Мілана, – Малдера

15:40 512 Читать на русском
Шевченко не отримував конкретних пропозицій від Мілана, – Малдера
Андрій Шевченко / фото: УАФ

Помічник Андрія Шевченка в тренерському штабі збірної України Андреа Мальдера, стверджує, що перехід до Мілана наразі не  розглядається.

"Андрій і весь тренерський штаб зосереджені тільки на одній меті – вивести Україну на Євро-2020. Всі знають, що Шевченко грав за Мілан, тому логічно, що його пов'язують з роботою там.

Мілан потерпає від суперечок керівництва клубу щодо майбутнього Джампаоло

Однак, наскільки я знаю, конкретних пропозицій від Мілана не було. Шевченко продовжує розвиватися, і в майбутньому його шлях з цією командою може перетнутися. Але це не варіант найближчим часом", – сказав Мальдера в коментарі lmilanista.it.

Додамо, що збірна України 11-го і 14-го жовтня проведе матчі відбору на Євро-2020 проти Литви та Португалії відповідно.

Раніше в італійській пресі з'явилася інформація, що Шевченко погодився очолити Мілан, якщо йому дозволять привести свій тренерський штаб, який працює з ним у національній команді.

"Вони збираються осоромити ще одного культового гравця": Шевченко може очолити Мілан – як реагують фанати

blog_ava
"Динамо могло навіть програти": чому виїзд до Лугано важко коментувати – нульова гра і повне неподобство
12:30
4774
Теги
Андрій Шевченко Андрій Шевченко Мілан Мілан Україна Україна Італія Збірна України Андреа Малдера Андреа Малдера
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
36
хв
Герта
21:30
Фортуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук