Шевченко не отримував конкретних пропозицій від Мілана, – Малдера

Помічник Андрія Шевченка в тренерському штабі збірної України Андреа Мальдера, стверджує, що перехід до Мілана наразі не розглядається.

"Андрій і весь тренерський штаб зосереджені тільки на одній меті – вивести Україну на Євро-2020. Всі знають, що Шевченко грав за Мілан, тому логічно, що його пов'язують з роботою там.

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Однак, наскільки я знаю, конкретних пропозицій від Мілана не було. Шевченко продовжує розвиватися, і в майбутньому його шлях з цією командою може перетнутися. Але це не варіант найближчим часом", – сказав Мальдера в коментарі lmilanista.it.

Додамо, що збірна України 11-го і 14-го жовтня проведе матчі відбору на Євро-2020 проти Литви та Португалії відповідно.

Раніше в італійській пресі з'явилася інформація, що Шевченко погодився очолити Мілан, якщо йому дозволять привести свій тренерський штаб, який працює з ним у національній команді.

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