Польський футбольний союз не продовжив угоду з Чеславом Міхнєвічем.

Польський футбольний союз (PZPN) відмовився продовжувати контракт із головним тренером "кадри" Чеславом Міхнєвічем, інформує офіційний сайт організації.

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Повідомляється, що PZPN мав право продовжити угоду з Міхнєвічем в односторонньому порядку. Питання подальшої співпраці між сторонами буде предметом майбутніх переговорів. Раніше повідомлялось, що одним з претендентів на посаду називають Андрія Шевченка.

Контракт Чеслава Міхнєвіча із PZPN чинний до 31 грудня 2022 року. Нагадаємо, збірна Польщі вийшла до 1/8 фіналу ЧС, де поступилася Франції (1:3).

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