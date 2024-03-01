"Куртуа та Мілітао будуть готові грати після матчу з Мальоркою", – повідомив Анчелотті. Виїзд в гості до Мальорки в рамках 31 туру Прімери запланований на 14 квітня.

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Таким чином, Лунін має ще півтора місяця в основі Реала та 7 матчів. Якщо відновлення Куртуа піде за планом, то він зможе повернутися на поле на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. А вже 21 квітня – Ель Класіко на Бернабеу.

Нагадаємо, що Куртуа перед початком сезону порвав хрести. Конкуренція за роль першого номера Реала розгорнулася між Луніним і Кепою. Українець переконав Анчелотті та став основним голкіпером.

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