"Кріштіану найкращий футболіст в історії або один із двох найкращих. Я не був певний, як і всі інші, щодо того, як буде працювати з ним і чи зміниться клуб суттєво, але я не знайшов більш професійного футболіста, ніж він. Кожна розмова з ним – це досвід. Ми зустрілися і поговорили про його дієту, про те, як він уявляє важливість цього і відпочинку для продуктивності. Він носить два девайси: перстень і браслет. Він першим приходить на тренування і йде останнім. Мати з ним справу чудово.

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Його особливість полягає в тому, що він має дуже хорошу харчову освіту і харчується різноманітно і здорово, щоб мати енергію для гри та тренувань, без дивних модних винаходів. Кріштіану дуже допомагає мені, тому що ми більше не можемо нічому його навчити, але він створює навколо себе школу. Решта гравців роблять те, що він робить, тому що все, що він робить, чудово покращує його гру. Відтоді, як він тут, усі гравці тренувалися більш інтенсивно та дотримувалися більш суворої дієти.

Я не бачив такого клубу, в якому гравці щоразу, коли бачу їх, покращували майже 90% свого складу тіла: у них менше жиру, більше м’язів, і вони виконують усі вправи на кінчиках пальців", – розповів дієтолог Аль-Наср Хосе Блеза в Ideal

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