Сага з переходом Віктора Циганкова з Динамо в Жирону поки не завершена.

У суботу, 14 січня, з'явилася інформація про перехід Віктора Циганкова в іспанську Жирону. Вінгер збірної України начебто вже підписав контракт з новим клубом і перейде влітку на правах вільного агента.

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В Іспанії переконують, що перемовини ще не завершені. Циганков дійсно дуже близький до переходу в каталонський клуб. Однак фінансові деталі контракту ще не узгоджені, а діалог триває. Про це повідомив журналіст Ніл Сола у Twitter.

Він же повідомив у коментарі "Футбол 24", що 25-річний українець вже тривалий час перебуває в Жироні. Циганков відвідав не один, а два домашні матчі команди (проти Севільї, на якому його і помітили, а також Райо Вальєкано).

Цікаво, що у Жироні якимось чином хочуть завершити трансфер Циганкова ще у зимове вікно, не заплативши Динамо жодного євро. Клуб веде перемовини з футболістом і планує підписати його в найближчі тижні як вільного агента через війну в Україні, стверджує Relevo.

Вочедидь, у Жироні дещо знають про правило ФІФА, яке дозволяє іноземним футболістам покидати українські та російські клуби через війну. Але іспанський клуб (або ЗМІ) не врахував, що вказана норма поширюється лише на легіонерів, але аж ніяк не на місцевих футболістів. Відповідно, Циганков може перейти в Жирону або взимку за гроші, або влітку безкоштовно.

Раніше журналіст Роман Бебех повідомив, що офіційно про перехід Циганкова оголосять у понеділок, 16 січня.

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