Циганков має третю найвищу зарплату в Жироні – 44 тисячі євро на тиждень, повідомляє Capology.

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Загалом, українець отримує 2,3 млн євро на рік. Більше за Віктора заробляють Давід Лопес (3,6 млн євро на рік) та Оріоль Ромеу (3 млн євро на рік).

Зауважимо, що Циганков після переходу з Динамо в Жирону зіграв 8 поєдинків, у яких відзначився 3 голами та 3 результативними передачами.

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