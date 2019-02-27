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Циганик: Швед більше хотів перейти у Динамо – причому двічі

11:43 771 Читать на русском
Циганик: Швед більше хотів перейти у Динамо – причому двічі
Мар'ян Швед / фото: ФК Карпати

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів, що лідер Карпат Мар'ян Швед хотів продовжити кар'єру в Динамо.

Нагадаємо, у січні Швед підписав контракт із Селтіком, але мав й інші варіанти для продовження кар'єри. Одним із них було київське Динамо, у яке хотів перейти сам гравець. Про це повідомив Ігор Циганик – відомий український журналіст та ведучий програми "Профутбол".

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"За моєю інформацією, Швед більше хотів перейти в київське Динамо, причому два рази. Він хотів у Динамо, коли перейшов у Севілью і тепер, коли вирішилося на користь Селтіка. Звичайно, два мільйони фунтів – ціна дуже хороша для Карпат. Невідомо, чи готове було Динамо стільки заплатити за Шведа.

Але, наскільки я знаю, Швед хотів залишитися в Україні і спробувати реалізувати себе на батьківщині саме для того, щоб звернути на себе увагу тренерів збірної.

Швед чи його клуб більше хотіли цього трансферу? Напевно, все-таки клуб, який захотів більше на цьому заробити, а Швед пішов Карпатам назустріч в цьому питанні", – розповів журналіст в ефірі ток-шоу Циганик Live.

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