"Наскільки я розумію, був дуже серйозний конфлікт між тренерським штабом та скаутським відділом Шахтаря.

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Роберто де Дзербі має свій погляд. Певно, і своїх селекціонерів. Він був невдоволений тими футболістами, яких пропонував йому Боту. Тому португальцю не залишалося іншого виходу, як залишити Шахтар – звільнити місце для когось іншого, хто може проявити себе краще", – сказав Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE".

Нагадаємо, Боту працював у донецькому клубі з 2018 року. Після відходу з Шахтаря він продовжить кар'єру у грецькому ПАОКу, де стане спортивним директором.

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