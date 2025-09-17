Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков прокоментував поразку своєї команди в матчі з Карабахом у Лізі чемпіонів (2:3).

"Гра була складною, але нам потрібно зібратися з думками і рости. Ми повинні проаналізувати і взяти на себе відповідальність за свою гру. Ми повинні готуватися до наступної гри і працювати старанніше.

Гол Кащука, асисти Судакова і сейви Трубіна у відеоогляді матчу Бенфіка – Карабах – 2:3

Ми вигравали з рахунком 2:0 і контролювали гру, але потім гра змінилася. Карабах мало що зробив, але в кожен перехідний момент ми відчували труднощі. Ми повинні відреагувати на цей момент і спробувати рухатися вперед. Найголовніше – виступити краще, ніж сьогодні.

Грати за Бенфіку і в складі цієї команди – це просто фантастика. Мені належить зростати і вдосконалюватися в багатьох планах", – цитує Судакова MaisFutebol.

Нагадаємо, що в цій зустрічі Судаков оформив два асисти.

Карабах шокував Бенфіку в українському шоу на Да Луж, спаплюживши Судакову дебют мрії – Кащук приніс перемогу після 0:2