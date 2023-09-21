Лига чемпионов 2023/24, 1-й тур, группа D

Бенфика – Зальцбург – 0:2

Голы: Шимич, 15, Глух, 51

Нереализованный пенальти: Конате, 3

Реал Сосьедад – Интер – 1:1

Голы: Мендес, 4 – Мартинес, 87

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Бенфика на своем поле неожиданно проиграла Зальцбургу. Уже на 2-й минуте украинский голкипер Анатолий Трубин привез в свои ворота пенальти, опасно сыграв на выходе плюс заработал "горчичник". Конате подошел к отметке, чтобы наказать нашего соотечественника, но... пробил над воротами.

Через минут стойка дважды подряд спасла Зальцбург от гола, а уже через мгновение Бенфика осталась в меньшинстве. Антониу Силва пытался выбить мяч из пустых ворот, но сфера попала ему в руку. Арбитр показал красную карточку и назначил уже второй пенальти. Шимич легко развел Трубина и мяч по разным углам.

В середине тайма Ди Мария мог сравнивать, но кипер Зальцбурга спас. Уже в добавленное время Трубин снова едва не привез, неуверенно сыграв на выходе (махнул рукой мимо мяча) – повезло, что и соперники не ожидали такого подарка.

После отдыха Бенфика взялась создавать момент за момент у ворот Зальцбурга, но нарвалась на контратаку, которая завершилась голом. Защитник ошибся на подступах к штрафной и отдал мяч гостям, Шимич вышел один на один, но Трубин успел выбежать далеко из ворот и заблокировал удар. Мяч отскочил к свободному Глуху, который и переправил сферу в сетку. Вскоре австрийцы могли добить подопечных Роге Шмидта, но здорово на перехвате сыграл Анатолий.

На экваторе второй сорокапятиминутки Невеш откликнулся на навес головой и уже видел мяч в воротах, но круглый попал прямо в ногу голкиперу Зальцбурга. Забить хотя бы гол престижа Бенфика так и не смогла.

В еще одном матче Реал Сосьедад не удержал победу над Интером. Уже в дебюте поединка Мугуруса попал в стойку ворот миланцев, а через мгновение Мендес открыл счет. Под занавес тайма испанцы могли удваивать свое преимущество, но не повезло Кубо.

После перерыва арбитр выписал красную карточку Барелле, однако впоследствии отменил свое решение, оставив команды в равных составах. За десять минут до завершения основного времени Тюрам восстановил статус-кво, но VAR сигнализировал об офсайде. Интеру все-таки удалось отыграться – в конце встречи Мартинес результативно замкнул передачу Фраттези под левую штангу.

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