"Трубін у своєму молодому віці вже є основним гравцем Шахтаря, який грає у Лізі чемпіонів, та одним із основних голкіперів національної збірної України. У нього наступного року закінчується контракт, тому він не коштуватиме дорого європейському клубу.

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Це відрізняється від ситуації з Мудриком. У Михайла було 5 років контракту, а тут – лише рік. Шахтар уже не зможе бути господарем ситуації. Тому трансфер Трубіна не буде коштувати дорого, він не може коштувати дорого.

Я знаю, що є нюанси у переговорному процесі. Трубін не хоче продовжувати контракт із Шахтарем. Можливо, питання в умовах. Можливо, у бажанні прогресу молодим футболістом, який бачить себе у Європі", – сказав Вацко в ефірі програми Вацко on air.

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