Сьогодні, 14 грудня, Генту належить зіграти виїзний матч 6-го туру групового етапу Ліги конференцій із Маккабі (Тель-Авів). Через військовий конфлікт в Ізраїлі матч буде зіграно в Сербії, але це не скасувало формальностей, яких наставники обох команд мають були дотримуватися.

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Як інформує Het Nieuwsblad, прес-конференція з головним тренером Гента Ванхазебруком перетворилася на справжній фарс: вона відбулася в порожньому приміщенні і тривала 24 секунди. Наставник бельгійців запитав у порожній кімнаті, чи є до нього запитання, у відповідь послідувала тиша.

Ізраїльських журналістів у залі не спостерігалося, а бельгійська преса поспілкувалася з тренером ще в Бельгії, перед від'їздом команди на гру. Повідомляється, що навіть УЄФА не надіслав свого делегата, попри всі суворі правила. Зрештою, Європейська футбольна асоціація подякувала Генту за виконання всіх формальних зобов'язань.

Матч Маккабі – Гент визначить, хто з команд фінішує на першому місці в групі, а хто – на другому.

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