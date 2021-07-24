Траоре відзначився дебютним голом за Шахтар
20:30 - Читать на русском
Недешеві трансфери Шахтаря одразу почали давати свої плоди.
12’ Лассіна Траоре
34’ Алан Патрік
12’ Лассіна Траоре
34’ Алан Патрік
Шахтар з новачками у стартовому складі потужно розпочав матч першого туру УПЛ проти Інгульця і вже на 12-й хвилині святкував взяття воріт.
Шахтар – Інгулець: онлайн-трансляція офіційного дебютного матчу Де Дзербі
Свій дебютний гол в офіційному матчі за "гірників" забив нападник Лассіна Траоре. Соломон майстерно розібрався із захисником та прострілив з лівого флангу, Траоре залишалось лише підставити ногу, щоб перевести м'яч у ворота.
Нагадаємо, Шахтар придбав Лассіна у Аякса за 10 млн євро.
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