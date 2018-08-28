Тоттенхем на виїзді розгромив Манчестер Юнайтед

У заключному матчі 3-го туру АПЛ Тоттенхем завдяку дублю Лукаса Моури та голу Харрі Кейна розгромив Манчестер Юнайтед на виїзді.

Перший тайм пройшов за однозначної переваги Манчестер Юнайтед, який почав створювати моменти вже на перших секундах – це Фред увірвався у штрафний та пробив повз ближню штангу. У Тоттеннхема не йшла гра у атаці, а в обороні раз за разом виникали грандіозні пожежі – як от на 16-й хвилині, коли Роуз при передачі на Льоріса вивів Лукаку один на на один. Ромелду обіграв голкіпера, однак з гострого кута правою ногою трохи не влучив у ворота. На 30-й Фред увійшов у штрафний, обіграв Алдервейрельда та завдав обвідного удару – неточно! Ну а через чотири хвилини шанс відзначитись змарнували Погба та Матіч – перший з ударної позиції пробив по центру, а другий не зміг добити з кількох метрів.

Тоттенхем не був зовсім безпораднім, намагаючись огризатися. На 25-й хвилині це ледь не призвело до голу, який організував Давід Де Хеа – він віддав авантюрну передачу захиснику, яку ледь не перехопили і яка вивела його під пресинг. Деле Аллі відібрав м'яч, вийшов віч-на-віч, однак чомусь розгубився і дав Філу Джонсу вибити м'яч з-під його ніг. Через чотири ж хвилини Лукас Моура, який був найбільш активним футболістом "шпор", увірвався у штрафний та впав у боротьбі із Ліндельофом. Арбітр відразу наказав підніматися, хоча повтори показали неоднозначність епізоду – там можна було як ставити, так і не ставити 11-метровий. Тим не менш, у першому таймі Тоттенхем виглядав занадто пасивно, не заслуживши на взяття воріт.

На старті другого тайму "шпори" шокували Олд Траффорд. Ще на 48-й хвилині Тоттенхем міг забити після удару Кейна та відскока на Моуру, однак м'яч перелетів через його голову. Через хвилину Еріксен прорвався по правому флангу та викотив у штрафний під удар Деле Аллі, однак його удар вдалося заблокувати. Втім, відразу ж після цього подачу з кутового замкнув Кейн, а через дві хвилини Моура подвоїв перевагу після проходу та прострілу Еріксена. 0:2 на 52-й хвилині – і це був далеко не кінець бід господарів, адже травму отримав Філ Джонс.

МЮ створив фантастичний тиск на 60-х хвилинах. Так, на 61-й Лінгард після скидки Лукаку опинився один на один з голкіпером, але в останній момент йому завадили завдати точного удару, а на 65-й Ліндельоф замкнув подачу зі штрафного ударом головою у ближній кут – м'яч доторкнувся до сітки із зовнішнього боку! Тут же Віктор ледь не став антигероєм, створивши для "шпор" два моменти за дві хвилини – спочатку він вивів Деле Аллі один на один з Де Хеа пасом назад, однак кіпер МЮ знову врятував свою команду. При подачі ж з кутового швед втратив Еріксена, і той лише дивом не пробив точно у ближній кут. Непогані удари були у Лінгарда та Санчеса, однак і вони не призвели до взяття воріт.

Ближче до 80-х хвилин моменти МЮ втратили у якості, і Тотнем поступово відвів гру від власних воріт, а на 85-й взагалі закрив її. Лукас Моура отримав передачу від Харрі Кейна, обіграв Смоллінга, вийшов віч-на-віч з Де Хеа за забив третій гол. І, можливо, відправив Жозе Моурінью у відставку.

Таким чином, Тоттенхем набрав дев'ять очок та піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці. Манчестер Юнайтед після поразки залишився з трьома очками, зберігаючи тринадцяте місце.

Чемпіонат Англії, 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Тотенхем – 0:3

Голи: Кейн, 50, Моура, 52, 85