Через три тижні після розірвання угоди із франкфуртським Айнтрахтом технічний директор Бен Манга підписав контракт з Уотфордом. Про це клуб із Чемпіоншипу оголосив на своєму офіційному сайті.

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Контракт Манга з Айнтрахтом діяв до 2026, він пропрацював у клубі з Франкфурта з 2016 року. Створена ним команда виграла Лігу Європи минулого сезону і вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні.

Манга допомагав спортивному директору Фреді Бобічу. Але 2016 року на місце Бобіча прийшов Маркус Крьоше, у якого стосунки з Манга не склалися. Згідно з Kicker, Бобіч кликав Манга з собою в Герту і пропонував посаду головного скаута клубу, але Бен Манга вирішив відмовитися і продовжити кар'єру в Англії.

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