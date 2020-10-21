47-річний фахівець – новий керманич "соколів", повідомляє офіційний сайт Словацького футбольного союзу.

Асист Соломона та хет-трик неймовірного Захаві у відеоогляді перестрілки Словаччина – Ізраїль – 2:3

Тарковіч очолив національну команду після провального старту в Лізі націй 2020/21. Словаки за чотири тури набрали лише 1 очко, програвши 3 матчі в групі B2. Останньою краплею для функціонерів стала домашня поразка від ізраїльтян (2:3), яка коштувала посади Павелу Гапалу.

Штефан Тарковіч має досвід роботи з Кошіце, Татраном і Жиліною. У 2013-2018 рр. він був асистентом тодішнього коуча збірної Словаччини Яна Козака.

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