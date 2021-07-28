Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до півфіналу олімпійського турніру в Токіо в одиночному розряді.

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У матчі 1/4 фіналу фіналу українка у двох сетах обіграла італійку Камілу Джорджі (61-й номер світового рейтингу) – 6:4, 6:4. Матч тривав 1 годину і 32 хвилини. Перемога дозволила Світоліній стати першою представницею України, яка зіграє у півфіналі одиночного розряду Олімпіади.

У наступному колі Еліна зустрінеться з тенісисткою з Чехії Маркетою Вондроушовою (42-й номер світового рейтингу). Поєдинок заплановано на 29 липня. До слова, в особистих зустрічах з чешкою Світоліна веде 3:1.

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